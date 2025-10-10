gaza non abbassiamo la guardia il monito di cinzia sciuto

Tempo di lettura: 3 minuti Nelle ore in cui si sta defindando l’accordo tra Israele e Hamas sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa con il cessate il fuoco nella striscia di Gaza, a due anni esatti da una guerra che è diventato un genocidio che non ha rispariamento nemmeno bambini (oltre 18.400), da Avellino arriva un forte monito a non abbassare la guardia. Quello lanciati dai partecipanti alla tavola rotonda organizzata dalla Cgil Avellino, in collaborazione con l’associazione Laika e l’ Ordine dei giornalisti, alla presenza della giornalista e scrittrice Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega e di Don Vitaliano Della Sala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

