Gaza non abbassiamo la guardia il monito di Cinzia Sciuto
Tempo di lettura: 3 minuti Nelle ore in cui si sta defindando l’accordo tra Israele e Hamas sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa con il cessate il fuoco nella striscia di Gaza, a due anni esatti da una guerra che è diventato un genocidio che non ha rispariamento nemmeno bambini (oltre 18.400), da Avellino arriva un forte monito a non abbassare la guardia. Quello lanciati dai partecipanti alla tavola rotonda organizzata dalla Cgil Avellino, in collaborazione con l’associazione Laika e l’ Ordine dei giornalisti, alla presenza della giornalista e scrittrice Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega e di Don Vitaliano Della Sala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gaza - abbassiamo
Corrado (Pd) a Fanpage: “C’è stato un prima e un dopo la Flotilla, ora non abbassiamo la guardia su Gaza” - X Vai su X
APPELLO DELL'ANIENE SUMUD CARAVAN: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA SU GAZA! https://cavalierenews.it/popolari/31157/appello-dell-aniene-sumud-caravan-non-abbassiamo-la-guardia-su-gaza.html - facebook.com Vai su Facebook
Il monito di Mattarella su Gaza - «Il Medio Oriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi — con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, che vanno immediatamente liberati — vive il dramma in ... Lo riporta corriere.it
Gaza, l’infermiera di Emergency: “Qui la situazione continua a peggiorare, non facciamola passare in secondo piano” - “Negli ultimi giorni l’attenzione su Gaza è calata, ma la situazione qui resta drammatica. ilfattoquotidiano.it scrive