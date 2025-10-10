Gaza Netanyahu | Senza disarmo di Hamas useremo ancora la forza

Nelle fasi successive alla prima del piano Trump “ Hamas sarà disarmato e Gaza sarà smilitarizzata ” e “se questo obiettivo sarà raggiunto in modo facile, bene. Altrimenti, sarà raggiunto con la forza”. Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha minacciato un ritorno della guerra. “Hamas ha accettato l’accordo solo quando ha sentito che la spada era sul suo collo, e lo è ancora”, ha aggiunto Netanyahu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: "Senza disarmo di Hamas, useremo ancora la forza"

