Gaza Netanyahu ringrazia Trump Witkoff e Kushner | Straordinario aiuto

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in conferenza stampa a Gerusalemme con l’inviato americano Steve Witkoff e il genero del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushner, dopo l’ok del suo governo alla prima fase del piano del capo della Casa per la pace a Gaza, che prevede il cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi da parte di Hamas e la liberazione di oltre 1900 detenuti palestinesi. “Abbiamo lottato durante questi due anni per raggiungere i nostri obiettivi di guerra e uno dei principali è quello di riportare a casa gli ostaggi, tutti gli ostaggi, vivi e morti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza netanyahu ringrazia trump witkoff e kushner straordinario aiuto

© Lapresse.it - Gaza, Netanyahu ringrazia Trump, Witkoff e Kushner: “Straordinario aiuto”

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Gaza, Netanyahu ringrazia Trump, Witkoff e Kushner: “Straordinario aiuto” - e il genero del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushner, dopo l’ok del suo governo alla prima fase del piano del capo della Casa ... Si legge su lapresse.it

gaza netanyahu ringrazia trumpNetanyahu ringrazia Witkoff e Kushner: «Straordinario aiuto sull'obiettivo ostaggi» - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in conferenza stampa a Gerusalemme con l'inviato americano Steve Witkoff e il genero del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushne ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Ringrazia Trump