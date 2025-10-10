Gaza Netanyahu ringrazia Trump Witkoff e Kushner | Straordinario aiuto
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in conferenza stampa a Gerusalemme con l’inviato americano Steve Witkoff e il genero del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushner, dopo l’ok del suo governo alla prima fase del piano del capo della Casa per la pace a Gaza, che prevede il cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi da parte di Hamas e la liberazione di oltre 1900 detenuti palestinesi. “Abbiamo lottato durante questi due anni per raggiungere i nostri obiettivi di guerra e uno dei principali è quello di riportare a casa gli ostaggi, tutti gli ostaggi, vivi e morti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Il Papa al telefono con Netanyahu: "Basta stragi di innocenti". E chiede la tregua immediata a Gaza
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
