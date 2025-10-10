Gaza Netanyahu insiste su occupazione | Idf nella Striscia fino a disarmo Hamas Israele pubblica lista 250 detenuti palestinesi da rilasciare

Nonostante l'accordo firmato con Hamas, il premier israeliano continua la linea di occupazione della Striscia: le truppe delle Idf rimarranno a Gaza fino al completo disarmo di Hamas, questione che è ancora in fase di trattative Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è entrato in vigore d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu insiste su occupazione: "Idf nella Striscia fino a disarmo Hamas", Israele pubblica lista 250 detenuti palestinesi da rilasciare

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

