Gaza Monti Emergency al Tg4 | Qui festeggiamenti tiepidi ma ci crediamo
"Da quando è cessato il fuoco, è successo un po' di tutto. Quando è arrivata la notizia, erano tutti un po' increduli, i sorrisi erano a metà. I festeggiamenti sono stati tiepidi. Ma più passano le ore, più aumenta la convinzione che si possa tornare a Gaza. La gente ci crede". Lo ha detto al Tg4 Giorgio Monti, medico del Policlinico di Sant'Orsola (Bologna) in prima linea con Emergency nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - monti
Gaza, Monti (Pd): “Domani saremo in piazza per chiedere che questo orrore si fermi”
Gaza, ad Ascoli Piceno un grido contro il silenzio. Il 14 ottobre un incontro moderato dal procuratore Umberto Monti #ANSA - X Vai su X
Giorgio Monti di Emergency racconta la situazione dei bambini di Gaza, senza cibo, acqua e cure. - facebook.com Vai su Facebook
Emergency: a Gaza, «cauto ottimismo» - «Ci si interroga sulla stabilità dell’accordo e sulle difficili sfide che ci attendono» ... Scrive romasette.it
Gaza, fame infinita. Monti (Emergency): «La malnutrizione ha effetti perenni» - Il coordinatore della clinica dell’organizzazione spiega come i più colpiti siano bambini e donne in gravidanza o in allattamento. Secondo editorialedomani.it