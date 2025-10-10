"In Egitto c'è la grande cerimonia per la firma ufficiale dell'accordo e credo che sarà invitata anche il nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Così mi ha detto ieri il ministro degli Esteri egiziano", ha annunciato il vicepremier Antonio Tajani. Il cessate il fuoco è scattato da poche ore e i contorni di una pace duratura in Medioriente non sono ancora definiti. Il governo italiano ha comunque già dato la disponibilità a inviare militari per l'operazione di peacekeeping a Gaza, nel caso in cui il piano di Trump proceda. Una eventualità a cui non chiude il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte: "è assolutamente prematuro" parlare di contingente militare italiano a Gaza - dice - "ma per quanto mi riguarda, posso dire che se si realizzeranno le condizioni per una forza multinazionale di pace non escludo assolutamente questa possibilità". 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Gaza: Meloni alla firma della pace. L'annuncio di Tajani: "L'ha chiesto il governo egiziano. Italia in campo"