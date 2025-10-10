Gaza Meloni affonda contro le opposizioni | Sono più fondamentaliste di Hamas

Non sono mancati poi gli affondi riguardanti la pace in Medio Oriente. Il capo del governo ha chiarito che Hamas non ha firmato per quanto compiuto da Greta Thunberg o detto da Francesca Albanese, ma solo per l'impegno profuso da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

