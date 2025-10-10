Gaza Meloni affonda contro le opposizioni | Sono più fondamentaliste di Hamas

Non sono mancati poi gli affondi riguardanti la pace in Medio Oriente. Il capo del governo ha chiarito che Hamas non ha firmato per quanto compiuto da Greta Thunberg o detto da Francesca Albanese, ma solo per l'impegno profuso da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Meloni affonda contro le opposizioni: “Sono più fondamentaliste di Hamas”

In questa notizia si parla di: gaza - meloni

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

#Gaza, #Meloni lunedì sarà in #Egitto per la firma dell’accordo, e #Mattarella ripete: “2 popoli, 2 Stati” ? di Alberto Ciapparoni - X Vai su X

Marco Travaglio. . Manifestazioni Gaza: Meloni ha preso un abbaglio. L’atteggiamento verso Israele non è una svista, ma una scelta. Quello che lei non ha fatto e non ha detto in questi 2 anni di sterminio peserà notevolmente. #Travaglio #OttoEMezzo #Meloni - facebook.com Vai su Facebook

“Complicità nel genocidio a Gaza”, esposto contro Meloni alla Corte penale internazionale. Le accuse - Come firmataria della Convenzione contro il genocidio l’Italia avrebbe l’obbligo giuridico di prevenirlo e non lo ha fatto. Secondo repubblica.it

Cruciani, l’affondo alla sinistra: la verità dietro le manifestazioni pro Gaza - Intervenuto a 'Dritto e Rovescio', Giuseppe Cruciani ha lanciato una frecciata alla sinistra a seguito delle recenti manifestazioni pro Gaza. Si legge su newsmondo.it