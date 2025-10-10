Gaza Mattarella | ‘UE non incisiva per divisioni e lentezze’

Tallinn, 10 ott. – “Temo che dobbiamo ammettere che le nostre divisioni interne, unite alla lentezza dei processi decisionali, ci hanno impedito finora di svolgere un ruolo visibile e incisivo”. E’ la constatazione fatta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti agli omologhi europei del Gruppo Arraiolos riuniti a Tallinn per discutere anche della situazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gaza, Mattarella: ‘UE non incisiva per divisioni e lentezze’

