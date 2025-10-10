Gaza Mattarella | Sostenere sforzi verso vera pace subito aiuti

“È indispensabile sostenere gli sforzi ulteriori dei Paesi mediatori, perché si raggiungano sollecitamente le tappe successive, verso una vera pace “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al vertice Arraiolos, in corso a Tallinn, dopo la firma dell’accordo sulla prima fase del piano di pace di Donald Trump a Gaza. Secondo l’inquilino del Colle, “l’alternativa sarebbe devastante. Il costo umano del conflitto pagato in questi mesi è immenso”. “Gli aiuti a Gaza devono potere arrivare in maniera immediata e massiccia”, ha aggiunto il capo dello Stato. E poi ha rimarcato: “Che il Piano preveda – espressamente – il pieno accesso umanitario – e il coinvolgimento delle Nazioni Unite – è di estrema importanza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Mattarella: “Sostenere sforzi verso vera pace, subito aiuti”

Gaza, i media: 60 morti all'alba. Mattarella: «Colpire dove si prega genera odio». Parolin: «Legittimo dubitare che sia stato un errore»

"Raid israeliani a Gaza, 60 morti". Mattarella: "Basta strage di civili"

Gaza, i media: 60 morti all'alba. Parolin: "Raid in Chiesa, legittimo dubitare sia stato un errore". Mattarella: "Basta strage di civili"

Il mondo applaude la tregua di Gaza. Le reazioni della politica internazionale e italiana - Meloni parla di “straordinaria notizia” e offre il contributo dell’Italia alla stabilizzazione e ricostruz ... Riporta ilfoglio.it

Il futuro di Gaza, cosa farà l'Italia? Meloni: «Pronti per la ricostruzione». Nella task force 250 carabinieri - E regge soprattutto sulle parole di Trump, che ha minacciato Hamas di scatenare l’inferno se non dovesse tener fede ai patti. Secondo ilmattino.it