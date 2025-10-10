Mattarella ha riconosciuto le colpe europee, sottolineando come la lentezza decisionale, le divisioni interne e la burocrazia dell'Ue abbiano impedito all'Ue di svolgere un ruolo visibile e incisivo all'interno dei negoziati per Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, Mattarella: “La pace va acquisita nell’animo dei popoli, servono due Stati”