Gaza Mattarella | La pace va acquisita nell’animo dei popoli servono due Stati
Mattarella ha riconosciuto le colpe europee, sottolineando come la lentezza decisionale, le divisioni interne e la burocrazia dell'Ue abbiano impedito all'Ue di svolgere un ruolo visibile e incisivo all'interno dei negoziati per Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: gaza - mattarella
Gaza, i media: 60 morti all'alba. Mattarella: «Colpire dove si prega genera odio». Parolin: «Legittimo dubitare che sia stato un errore»
"Raid israeliani a Gaza, 60 morti". Mattarella: "Basta strage di civili"
Gaza, i media: 60 morti all'alba. Parolin: "Raid in Chiesa, legittimo dubitare sia stato un errore". Mattarella: "Basta strage di civili"
#Tg2000 - 7 ottobre, #Mattarella: "Una pagina turpe della storia" #7ottobre #Tv2000 #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
#GlobalSumudFlotilla #Gaza #mattarella - X Vai su X
Mattarella, sofferenze a Gaza iscritte nel dna nuove generazioni - Lo ha fatto principalmente attraverso l'iniziativa "Food for Gaza". Secondo msn.com
Accordo a Gaza, Mattarella striglia l’Unione Europa: “Divisa e lenta, serve una vera pace” - Il presidente Sergio Mattarella chiede aiuti immediati per Gaza per una vera pace: la critica verso l'Unione Europea. Lo riporta newsmondo.it