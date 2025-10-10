Gaza Mattarella | La pace va acquisita nell’animo dei popoli servono due Stati

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattarella ha riconosciuto le colpe europee, sottolineando come la lentezza decisionale, le divisioni interne e la burocrazia dell'Ue abbiano impedito all'Ue di svolgere un ruolo visibile e incisivo all'interno dei negoziati per Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza mattarella la pace va acquisita nell8217animo dei popoli servono due stati

© Ildifforme.it - Gaza, Mattarella: “La pace va acquisita nell’animo dei popoli, servono due Stati”

In questa notizia si parla di: gaza - mattarella

Gaza, i media: 60 morti all'alba. Mattarella: «Colpire dove si prega genera odio». Parolin: «Legittimo dubitare che sia stato un errore» 

"Raid israeliani a Gaza, 60 morti". Mattarella: "Basta strage di civili"

Gaza, i media: 60 morti all'alba. Parolin:  "Raid in Chiesa, legittimo dubitare sia stato un errore". Mattarella: "Basta strage di civili" 

gaza mattarella pace acquisitaMattarella, sofferenze a Gaza iscritte nel dna nuove generazioni - Lo ha fatto principalmente attraverso l'iniziativa "Food for Gaza". Secondo msn.com

gaza mattarella pace acquisitaAccordo a Gaza, Mattarella striglia l’Unione Europa: “Divisa e lenta, serve una vera pace” - Il presidente Sergio Mattarella chiede aiuti immediati per Gaza per una vera pace: la critica verso l'Unione Europea. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Mattarella Pace Acquisita