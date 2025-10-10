Gaza lunedì la cerimonia della firma dell’accordo a Sharm | in 200mila tornano nella Striscia

Le 72 ore a disposizione di Hamas per la liberazione degli ostaggi sono scattate e le autorità israeliane di conseguenza hanno pubblicato l'elenco dei 250 detenuti palestinesi condannati per reati di sangue che intendono rilasciare insieme a 1.700 abitanti di Gaza detenuti dall'avvio della guerra. Tra questi non è presente il nome di Marwan Barghouti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

