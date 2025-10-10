Gaza lunedì la cerimonia della firma dell’accordo a Sharm | in 200mila tornano nella Striscia
Le 72 ore a disposizione di Hamas per la liberazione degli ostaggi sono scattate e le autorità israeliane di conseguenza hanno pubblicato l'elenco dei 250 detenuti palestinesi condannati per reati di sangue che intendono rilasciare insieme a 1.700 abitanti di Gaza detenuti dall'avvio della guerra. Tra questi non è presente il nome di Marwan Barghouti.
#Gaza, #Meloni lunedì sarà in #Egitto per la firma dell'accordo, e #Mattarella ripete: "2 popoli, 2 Stati" ? di Alberto Ciapparoni
Firmato l'accordo su Gaza. Trump: "Ostaggi liberi da lunedì". Tregua dopo l'ok del governo israeliano. L'Idf si prepara a ritiro
Gaza, la premier Meloni invitata in Egitto alla cerimonia per la firma del cessate il fuoco - L'annuncio del ministro degli Esteri Tajani nel corso della trasmissione ReStart su Rai 3: «È la dimostrazione che l'Italia è presente, che l'Italia è protagonista della costruzione di pace»
Gaza, Tajani: «Meloni invitata in Egitto per la firma del cessate il fuoco» - «Lunedì dovrebbe esserci la grande cerimonia di firma ufficiale del cessate il fuoco.