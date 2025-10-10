Gaza l’Italia esulta Pronti a inviare truppe di pace

L’Italia esulta, pronti a inviare truppe di pace. Riprende la missione italiana al valico di Rafah. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, l’Italia esulta. Pronti a inviare truppe di pace

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare

Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”

Gaza, carri armati israeliani pronti all'invasione. Media: «Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie per impedire l'operazione dell'Idf» - Durante una conferenza del contabile generale del ministero delle Finanze a Gerusalemme, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ammesso che Israele sta affrontando un crescente isolamento economico

Gaza, Israele schiera centinaia di tank e bulldozer: «Pronta l'invasione, previsti mesi di combattimenti». Rubio oggi da Netanyahu - Il coordinatore dell'Autorità israeliana per i territori palestinesi (Cogat), generale Rassan Alian, ha rivelato su Fb in arabo i tentativi di alti funzionari civili di Hamas di uscire da Gaza