Gaza l' Idf si ritira | iniziato il cessate il fuoco Dagli Usa 200 soldati nella regione
Dopo che il governo di Israele ha approvato nella notte l'accordo con Hamas sul rilascio degli ostaggi, snodo cruciale per l'entrata in vigore del piano di pace ideato da Donald Trump, i militari dell' Idf hanno cominciato le operazioni di ritiro a Gaza, spostandosi su nuove linee all'interno della Striscia, dopodiché avrà inizio la finestra temporale di 72 ore che permetterà ad Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi. VIA AL CESSATE IL FUOCO - Dalle ore 12 (le 11 in Italia), le truppe delle Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno iniziato a posizionarsi lungo le nuove linee di dispiegamento, in preparazione all'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e al ritorno degli ostaggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
