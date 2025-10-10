Gaza Italia e Spagna verso partecipazione a forza di pacekeeping no da Uk e Germania Tajani | Pronti a inviare carabinieri ed esercito

"È una possibilità concreta che l'Italia dia un suo contributo a una forza di peacekeeping nella Striscia di Gaza", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa nella capitale. "Noi - ha sottolineato il vicepremier - abbiamo dato la nostra disponibilità, lo ha ribad.

