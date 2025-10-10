Gaza Italia e Spagna verso partecipazione a forza di pacekeeping no da Uk e Germania Tajani | Pronti a inviare carabinieri ed esercito
"È una possibilità concreta che l'Italia dia un suo contributo a una forza di peacekeeping nella Striscia di Gaza", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa nella capitale. "Noi - ha sottolineato il vicepremier - abbiamo dato la nostra disponibilità, lo ha ribad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - italia
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”
#TG2000 - #Gaza, l’Italia esulta. Pronti a inviare truppe di #pace #10ottobre #Crosetto #Conte #Hamas #guerra #Trump #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
In questi giorni è apparsa anche nelle manifestazioni italiane per Gaza e sulle navi della Flotilla. L’esperto: «La cultura pop può ridefinire i linguaggi del dissenso» - facebook.com Vai su Facebook
Tajani su Gaza: "L'Italia si candida a ricostruire la Striscia dopo la guerra" - Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, sarà oggi a Parigi per partecipare a una riunione sull'attuazione del piano di pace per ... Secondo iltempo.it
Gaza, riparte la missione italiana al valico i Rafah: in campo i Carbinieri, arriva il via libera di Crosetto - Mentre a Gaza iniziano ad intravedersi i primi spiragli di luce, il mondo non ha nessuna intenzione di rimanere con le mani in mano. Riporta msn.com