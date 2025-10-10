Gaza Israele ritira le truppe | Netanyahu | Se il piano non sarà raggiunto ci sarà la guerra

10 ott 2025

Trump: "Lunedì o martedì ostaggi liberi". Crosetto: "Riprende la missione italiana al valico di Rafah". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele ritira le truppe | Netanyahu: "Se il piano non sarà raggiunto, ci sarà la guerra"

gaza israele ritira truppeIsraele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid - Durante la notte e questa mattina, le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell'accordo con Hamas. tg24.sky.it scrive

gaza israele ritira truppeIsraele: completato il ritiro parziale da Gaza - Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è iniziato alle 12 locali (11 italiane) dopo che le truppe si sono ritirate lungo le linee concordate nell'ambit ... Come scrive rainews.it

