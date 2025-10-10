Gaza Israele ratifica l’accordo | scatta la tregua ma nella Striscia ancora raid a breve il ritiro delle Idf
La firma di questo accordo è una delle mossa diplomatiche più importanti del Tycoon, anche più degli accordi di Abramo raggiunti nel corso del suo primo mandato. "Abbiamo messo fine alla guerra, penso che porterà a una pace durevole", ha spiegato Trump ai suoi ministri con una certa soddisfazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video
Gaza, Israele ratifica accordo: scatta cessate il fuoco. Trump: ho fermato la guerra. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele ratifica accordo: scatta cessate il fuoco. Scrive tg24.sky.it
Gaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... iltempo.it scrive