Gaza Israele ratifica accordo | entra in vigore il cessate il fuoco Media | Colpi su Khan Yunis news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza dopo i negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas. È entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco dopo l'ok del governo di Tel Aviv. Ma secondo i media colpi sarebbe stati avvertiti su Khan Yunis dopo l'avvio della tregua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

