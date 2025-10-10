Gaza Israele libererà 250 detenuti palestinesi | ecco chi sono Marwan e Abdallah Barghouti restano in carcere

Cominciano a farsi più nitidi i contorni della prima fase del piano elaborato dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra a Gaza. Il ministero della Giustizia israeliano ha pubblicato la lista completa dei 250 detenuti palestinesi condannati all’ergastolo o a pene detentive molto lunghe che saranno rilasciati nell’ambito dell’accordo. In cambio della liberazione di 20 ostaggi vivi, inoltre Israele riporterà a Gaza 1.700 detenuti arrestati dopo il 7 ottobre – di cui 22 minorenni non coinvolti nel massacro – e trasferirà nella Striscia i corpi di 360 terroristi. La pubblicazione dell’elenco, sottolineano i media – è stata ritardata a causa di disaccordi su alcuni nomi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

