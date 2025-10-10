Gaza Israele avvia il ritiro delle truppe dalla Striscia con copertura di raid Trump | Ostaggi liberi entro martedì | Intesa reazioni incognite | la tregua punto per punto
Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video
Israele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid - Durante la notte e questa mattina, le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell'accordo con Hamas. Si legge su tg24.sky.it