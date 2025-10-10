Gaza Israele approva l’accordo di cessate il fuoco | Smotrich e Ben Gvir votano contro

Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato a favore di un accordo di cessate il fuoco a Gaza, volto a ottenere la liberazione degli ostaggi in cambio dei prigionieri palestinesi e una cessazione delle ostilità, secondo quanto riportato dal Times of Israel. L’accordo, mediato dall’amministraziobe Trump e dai Paesi arabi, ha incontrato la forte opposizione dei membri dell’estrema destra della coalizione di Netanyahu. L’accordo prevede che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritirino su nuove linee all’interno della Striscia di Gaza entro 72 ore dall’attuazione dello stessp, dopodiché Hamas dovrebbe rilasciare tutti gli ostaggi, sia vivi che deceduti. 🔗 Leggi su It.insideover.com