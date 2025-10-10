Gaza Israele approva il piano di pace con Hamas | in vigore il cessate il fuoco Trump | Ostaggi liberi entro martedì Manderemo 200 soldati
In questa notizia si parla di: gaza - israele
Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video
Pace a Gaza, il governo di Israele firma il piano. Netanyahu incontra Witkoff e Kushner. Trump: «Manderemo 200 soldati. Ostaggi liberi entro martedì» | Il presidente: «Sui due stati non ho un'opinione» - X Vai su X
Tregua a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Ostaggi indietro, prigionieri fuori (ma non tutti), cessate il fuoco e ritiro parziale: la pace ora è una speranza ma resta lontana. Dopo 68mila morti, Trump detta il nuovo corso della diplomazia La prima del 10 ot - facebook.com Vai su Facebook
Israele approva il piano di Trump: ostaggi liberi e tregua a Gaza - Il governo israeliano approva la prima fase del piano di pace di Donald Trump e il rilascio degli ostaggi. Da panorama.it
Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Come scrive ilmessaggero.it