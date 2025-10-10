Gaza Israele approva il piano di pace con Hamas | in vigore il cessate il fuoco Trump | Ostaggi liberi entro martedì Manderemo 200 soldati

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza israele approva il piano di pace con hamas in vigore il cessate il fuoco trump ostaggi liberi entro marted236 manderemo 200 soldati

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele approva il piano di pace con Hamas: in vigore il cessate il fuoco. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati”

In questa notizia si parla di: gaza - israele

Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video

gaza israele approva pianoIsraele approva il piano di Trump: ostaggi liberi e tregua a Gaza - Il governo israeliano approva la prima fase del piano di pace di Donald Trump e il rilascio degli ostaggi. Da panorama.it

gaza israele approva pianoPace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Approva Piano