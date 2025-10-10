Gaza il video del riposizionamento delle truppe israeliane nella Striscia

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato in cui viene mostrato il riposizionamento delle truppe nella Striscia di Gaza. Le manovre sono iniziate mentre il governo israeliano stava approvando il piano del presidente americano Donald Trump per un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli altri ostaggi detenuti da Hamas. L’esercito israeliano ha 24 ore per riportare le sue forze su una linea concordata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza il video del riposizionamento delle truppe israeliane nella striscia

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il video del riposizionamento delle truppe israeliane nella Striscia

In questa notizia si parla di: gaza - riposizionamento

Gaza, l'Idf diffonde il video del riposizionamento delle truppe nella Striscia

gaza video riposizionamento truppeGaza, l'Idf diffonde il video del riposizionamento delle truppe nella Striscia - (LaPresse) Venerdì le forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato in cui veniva mostrato il riposizionamento delle truppe nella Striscia ... Segnala msn.com

gaza video riposizionamento truppeLe immagini del riposizionamento delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza - Durante la notte e questa mattina, le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell'accordo con Hamas. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Video Riposizionamento Truppe