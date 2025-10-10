Gaza il video del riposizionamento delle truppe israeliane nella Striscia
Le forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato in cui viene mostrato il riposizionamento delle truppe nella Striscia di Gaza. Le manovre sono iniziate mentre il governo israeliano stava approvando il piano del presidente americano Donald Trump per un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli altri ostaggi detenuti da Hamas. L’esercito israeliano ha 24 ore per riportare le sue forze su una linea concordata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, l'Idf diffonde il video del riposizionamento delle truppe nella Striscia
Gaza, l'Idf diffonde il video del riposizionamento delle truppe nella Striscia - (LaPresse) Venerdì le forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato in cui veniva mostrato il riposizionamento delle truppe nella Striscia ... Segnala msn.com
