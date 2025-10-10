Gaza il popolo palestinese festeggia l’accordo di pace tra Israele e Hamas – FOTO

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La popolazione palestinese festeggia il cessate il fuoco e l’ accordo di pace firmato da Israele e Hamas dopo due anni di guerra. L’intesa tra delegazioni è stata raggiunta giovedì 9 ottobre a Sharm El Sheikh, in Egitto, mentre la tregua è entrata in vigore a Gaza nella notte italiana in seguito al via libera dato dal governo di Tel Aviv. Eppure, nonostante l’interruzione del conflitto armato, l’agenzia palestinese Wafa ha denunciato degli attacchi da parte dell’ Idf sulla città di Khan Yunis, nel centro della Striscia. I numeri, dal 7 ottobre 2023 al 9 ottobre 2025, parlano chiaro: sono 67.194 le persone uccise a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza il popolo palestinese festeggia l8217accordo di pace tra israele e hamas 8211 foto

© Lapresse.it - Gaza, il popolo palestinese festeggia l’accordo di pace tra Israele e Hamas – FOTO

In questa notizia si parla di: gaza - popolo

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

Gaza, il gesto dei consiglieri comunali di Pesaro. “Un fazzoletto bianco per il popolo palestinese”

Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour

gaza popolo palestinese festeggiaPace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. ilmessaggero.it scrive

gaza popolo palestinese festeggiaGaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Popolo Palestinese Festeggia