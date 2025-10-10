Gaza il popolo palestinese festeggia l’accordo di pace tra Israele e Hamas – FOTO
La popolazione palestinese festeggia il cessate il fuoco e l’ accordo di pace firmato da Israele e Hamas dopo due anni di guerra. L’intesa tra delegazioni è stata raggiunta giovedì 9 ottobre a Sharm El Sheikh, in Egitto, mentre la tregua è entrata in vigore a Gaza nella notte italiana in seguito al via libera dato dal governo di Tel Aviv. Eppure, nonostante l’interruzione del conflitto armato, l’agenzia palestinese Wafa ha denunciato degli attacchi da parte dell’ Idf sulla città di Khan Yunis, nel centro della Striscia. I numeri, dal 7 ottobre 2023 al 9 ottobre 2025, parlano chiaro: sono 67.194 le persone uccise a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
