Gaza il governo Netanyahu approva l’intesa al termine di una riunione fiume
Prosegue la copertura in tempo reale della situazione nella Striscia di Gaza e degli sviluppi diplomatici dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi. In questa pagina, aggiornamenti continui su attacchi, tregua e reazioni internazionali. 9.20 L’annuncio di Tajani L’Italia è pronta a partecipare a una missione di pace in Medio Oriente, in coordinamento con gli Stati Uniti e nell’ambito del piano di tregua attualmente in corso. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Mattino Cinque, sottolineando che su questo punto c’è un consenso nella maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
De Luca difende il direttore d’orchestra russo e attacca il governo: “Silenzio su Gaza, ma si turbano per un concerto”
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno
