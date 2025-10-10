Gaza il governo Netanyahu approva l’intesa al termine di una riunione fiume

Prosegue la copertura in tempo reale della situazione nella Striscia di Gaza e degli sviluppi diplomatici dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi. In questa pagina, aggiornamenti continui su attacchi, tregua e reazioni internazionali. 9.20 L’annuncio di Tajani L’Italia è pronta a partecipare a una missione di pace in Medio Oriente, in coordinamento con gli Stati Uniti e nell’ambito del piano di tregua attualmente in corso. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Mattino Cinque, sottolineando che su questo punto c’è un consenso nella maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

