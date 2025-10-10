Gaza il governo israeliano ha approvato l' accordo sulla tregua | Gli Usa invieranno 200 militari per monitorare il cessate il fuoco | Trump | lunedì o martedì ostaggi liberi

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace. Usa, Egitto, Qatar e Turchia in una task force per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza governo israeliano haAccordo Gaza, firma di Israele e Hamas. Attesa ratifica del governo Netanyahu. Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì” - 000 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi israeliani vivi. Si legge su quotidiano.net

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo - DIRETTA - Portavoce del governo israeliano: 'Subito dopo inizieranno le 72 ore per la liberazione degli ostaggi'. Riporta ansa.it

