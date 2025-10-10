Gaza il governo di Israele approva il piano Scatta il cessate il fuoco ma i media palestinesi | tregua violata attacchi dell’Idf

Roma, 10 ottobre 2025 – Nella notte italiana il governo di Israele ha approvato l’accordo per la restituzione degli ostaggi e lo cambio di prigionieri. In quel momento è scattato il cessate il fuoco nella Striscia. Tregua però che appare ancora facile visto che i media palestinesi questa mattina hanno registrato attacchi israeliani nella zona di Khan Yunis. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno circa 200 militari in Israele per contribuire al monitoraggio e al sostegno dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione congiunta che coinvolgerà anche Paesi partner, organizzazioni non governative e attori del settore privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

