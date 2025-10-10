Gaza il governo di Israele approva il piano Scatta il cessate il fuoco ma i media palestinesi | tregua violata attacchi dell’Idf
Roma, 10 ottobre 2025 – Nella notte italiana il governo di Israele ha approvato l’accordo per la restituzione degli ostaggi e lo cambio di prigionieri. In quel momento è scattato il cessate il fuoco nella Striscia. Tregua però che appare ancora facile visto che i media palestinesi questa mattina hanno registrato attacchi israeliani nella zona di Khan Yunis. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno circa 200 militari in Israele per contribuire al monitoraggio e al sostegno dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione congiunta che coinvolgerà anche Paesi partner, organizzazioni non governative e attori del settore privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - governo
De Luca difende il direttore d’orchestra russo e attacca il governo: “Silenzio su Gaza, ma si turbano per un concerto”
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno
Pace a Gaza, il governo di Israele firma il piano. Netanyahu incontra Witkoff e Kushner. Trump: «Manderemo 200 soldati. Ostaggi liberi entro martedì» | Il presidente: «Sui due stati non ho un'opinione» - X Vai su X
Il governo di Israele ha approvato il piano di pace per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il governo di Israele approva il piano. Scatta il cessate il fuoco, ma i media palestinesi: tregua violata, attacchi dell’Idf - Gli americani hanno annunciato l’invio di 200 soldati in Israele per monitorare, insieme ad altre forze di intermediazione, la tregua e l’avanzamento delle trattative ... Si legge su msn.com
Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Da ilmessaggero.it