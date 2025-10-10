Gaza il giorno dopo Hamas | La guerra è finita

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: “La guerra è finita”. Ecco cosa sta accadendo a Gaza in questo primo giorno di tregua. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza il giorno dopo hamas la guerra 232 finita

© Tv2000.it - Gaza il giorno dopo. Hamas: “La guerra è finita”

In questa notizia si parla di: gaza - giorno

La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”

L?anestesista sciopera per Gaza, rinviato l?intervento alla paziente con il cancro: «Ho pianto tutto il giorno»

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

gaza giorno dopo hamasCosa sta succedendo a Gaza dopo l’accordo tra Israele e Hamas: “Bombardamenti continuano, situazione grave” - La testimonianza da Khan Younis di Sami Abu Omar a poche ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco previsto dall'accordo Hamas- Si legge su fanpage.it

gaza giorno dopo hamasGaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Trump: "Gli ostaggi saranno liberati lunedì o martedì" - Annunciando l'accordo di pace in Medio Oriente su Truth, Trump ha spiegato che "questo significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Giorno Dopo Hamas