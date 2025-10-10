Gaza il cessate il fuoco entra in vigore ma Netanyahu avverte | Se Hamas non collabora useremo la forza
A seguito dell'annuncio del cessate il fuoco, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha deciso di inviare un messaggio alla Nazione: "Oggi celebriamo uno dei risultati più grandi della nostra guerra per la rinascita: il ritorno di tutti gli ostaggi a casa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"
Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video
Gaza: nella notte è entrato in vigore il cessate il fuoco, ritiro parziale dell'Idf e martedì il rilascio degli ostaggi. Trump: abbiamo raggiunto una pace duratura, sullo Stato Palestinese mi atterrò a cosa decidono, l'accordo sarà firmato in Egitto. Massiccio attacco ru - facebook.com Vai su Facebook
Israele ha approvato il cessate il fuoco a Gaza: dovrebbe entrare in vigore entro venerdì sera. La liberazione degli ostaggi è prevista tra domenica e lunedì. Gli Usa invieranno 200 soldati per monitorare la tregua - X Vai su X
Gaza, Israele ratifica accordo: entra in vigore il cessate il fuoco. Media: “Colpi su Khan Yunis”, news in diretta - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza dopo i negoziati di pace in Egitto tra Israele- Lo riporta fanpage.it
Medioriente, dopo 735 giorni di conflitto: Israele si ritira da gaza, accordo per cessate il fuoco e liberazione ostaggi - Proseguiamo i negoziati di pace in Medioriente mentre il conflitto entra nel giorno 735 dal maxi attacco del 7 ottobre 2023. Segnala reggiotv.it