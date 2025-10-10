Gaza i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di migliaia di palestinesi hanno cominciato a ritornare verso il nord di Gaza e verso Gaza City venerdì dopo l’ entrata in vigore del cessate il fuoco, ratificata dal governo israeliano a seguito dell’accordo raggiunto con Hamas nei colloqui a Sharm el Sheikh. Il controesodo degli sfollati avviene con ogni mezzo disponibile e anche a piedi. Centinaia di migliaia di civili avevano lasciato ll nord della Striscia dopo gli avvisi di evacuazione dell’Idf, che negli ultimi mesi aveva intensificato le operazioni nella parte settentrionale dell’enclave. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

© Lapresse.it - Gaza, i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

In questa notizia si parla di: gaza - civili

"Un gelato per la pace": gelaterie e Msf uniti a sostegno dei civili della Striscia di Gaza

Gaza, Salvini: "Troppi attacchi a civili e sangue senza motivo"

Israele paga migliaia di dollari ai civili per demolire case a Gaza

Gaza, i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco - (LaPresse) Decine di migliaia di palestinesi hanno cominciato a ritornare verso il nord di Gaza e verso Gaza City venerdì dopo l'entrata in ... Da msn.com

gaza civili palestinesi tornanoGaza, il video dei palestinesi che tornano nelle loro case dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas - Cessate il fuoco a Gaza: il video delle migliaia di palestinesi tornano a casa dopo l’accordo tra Israele e Hamas mediato dal piano Trump ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Civili Palestinesi Tornano