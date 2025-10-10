Gaza i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco
Decine di migliaia di palestinesi hanno cominciato a ritornare verso il nord di Gaza e verso Gaza City venerdì dopo l’ entrata in vigore del cessate il fuoco, ratificata dal governo israeliano a seguito dell’accordo raggiunto con Hamas nei colloqui a Sharm el Sheikh. Il controesodo degli sfollati avviene con ogni mezzo disponibile e anche a piedi. Centinaia di migliaia di civili avevano lasciato ll nord della Striscia dopo gli avvisi di evacuazione dell’Idf, che negli ultimi mesi aveva intensificato le operazioni nella parte settentrionale dell’enclave. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
