Gaza governo Israele spaccato | alla fine arriva il sì alla tregua

GERUSALEMME – Le strade di Tel Aviv si sono riempite di voci, lacrime e attesa, mentre da ogni parte del Paese si ripete la stessa frase: "Non è ancora finita". La tensione resta altissima dopo la firma, avvenuta a Sharm el Sheikh, dell'accordo tra le delegazioni di Israele e Hamas, sotto la supervisione dei mediatori arabi e degli Stati Uniti. Solo nella notte il governo israeliano ha dato il via libera definitivo, e il cessate il fuoco è entrato in vigore immediatamente. "Non sarà finita finché non saranno qui". « Dobbiamo continuare a combattere fino a quando non arriveranno. Continuare a pregare.

