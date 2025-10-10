Gaza governo Israele spaccato | alla fine arriva il sì alla tregua
GERUSALEMME – Le strade di Tel Aviv si sono riempite di voci, lacrime e attesa, mentre da ogni parte del Paese si ripete la stessa frase: "Non è ancora finita". La tensione resta altissima dopo la firma, avvenuta a Sharm el Sheikh, dell'accordo tra le delegazioni di Israele e Hamas, sotto la supervisione dei mediatori arabi e degli Stati Uniti. Solo nella notte il governo israeliano ha dato il via libera definitivo, e il cessate il fuoco è entrato in vigore immediatamente. "Non sarà finita finché non saranno qui". « Dobbiamo continuare a combattere fino a quando non arriveranno. Continuare a pregare.
Pace a Gaza, il governo di Israele firma il piano. Netanyahu incontra Witkoff e Kushner. Trump: «Manderemo 200 soldati. Ostaggi liberi entro martedì» | Il presidente: «Sui due stati non ho un'opinione»
Il governo di Israele ha approvato il piano di pace per Gaza
Gaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... iltempo.it scrive
Gaza, governo Israele spaccato: alla fine arriva il sì alla tregua - GERUSALEMME – Le strade di Tel Aviv si sono riempite di voci, lacrime e attesa, mentre da ogni parte del Paese si ripete la stessa frase: “Non è ancora ... Scrive thesocialpost.it