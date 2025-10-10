Gaza governo Israele spaccato | alla fine arriva il sì alla tregua

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GERUSALEMME –  Le strade di Tel Aviv si sono riempite di voci, lacrime e attesa, mentre da ogni parte del Paese si ripete la stessa frase: “Non è ancora finita”. La tensione resta altissima dopo la firma, avvenuta a Sharm el Sheikh, dell’accordo tra le delegazioni di Israele e Hamas, sotto la supervisione dei mediatori arabi e degli Stati Uniti. Solo nella notte il governo israeliano ha dato il via libera definitivo, e il cessate il fuoco è entrato in vigore immediatamente. “Non sarà finita finché non saranno qui”. « Dobbiamo continuare a combattere fino a quando non arriveranno. Continuare a pregare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

gaza governo israele spaccato alla fine arriva il s236 alla tregua

© Thesocialpost.it - Gaza, governo Israele spaccato: alla fine arriva il sì alla tregua

In questa notizia si parla di: gaza - governo

De Luca difende il direttore d’orchestra russo e attacca il governo: “Silenzio su Gaza, ma si turbano per un concerto”

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno

gaza governo israele spaccatoGaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... iltempo.it scrive

gaza governo israele spaccatoGaza, governo Israele spaccato: alla fine arriva il sì alla tregua - GERUSALEMME – Le strade di Tel Aviv si sono riempite di voci, lacrime e attesa, mentre da ogni parte del Paese si ripete la stessa frase: “Non è ancora ... Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Governo Israele Spaccato