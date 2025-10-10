Si è svolta questa mattina, in una Piazza Guglielmo II gremita e vibrante di colori, la manifestazione per la pace a Gaza denominata “Arcobaleno della Pace”, promossa dal sindaco Alberto Arcidiacono e organizzata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi. L’evento ha visto la straordinaria partecipazione del mondo della scuola, confermando l’impegno civico della comunità monrealese . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Gaza, gli studenti di Monreale in corteo per la pace, il sindaco Arcidiacono: “I giovani siano costruttori di un domani migliore”