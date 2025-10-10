La tregua, finalmente. E il ritiro delle truppe dell’Idf da Gaza. Adesso Hamas ha 72 ore per liberare gli ostaggi . Abbiamo atteso questo momento da troppo tempo. E finalmente il sogno della pace si sta concretizzando a Gaza. Dopo l’approvazione dell’accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Adesso Hamas – a partire dalle 12 locali – ha 72 ore di tempo per il rilascio di tutti gli ostaggi vivi che si trovano a Gaza e che dovrebbero essere venti. Questo come prevede l’accordo siglato in Egitto e ratificato dal governo a Gerusalemme questa notte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gaza e la tregua: l’Idf ha completato il ritiro delle truppe, ora si attende Hamas…