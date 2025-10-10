Gaza e il piano di pace Netanyahu | esercito rimarrà fino al disarmo di Hamas

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piano di pace per Gaza. Netanyahu dichiara: l’esercito rimarrà fino al disarmo di Hamas che però ribatte: “Non daremo scuse per tornare in guerra”. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza e il piano di pace netanyahu esercito rimarr224 fino al disarmo di hamas

© Tv2000.it - Gaza e il piano di pace. Netanyahu: esercito rimarrà fino al disarmo di Hamas

gaza - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti

gaza piano pace netanyahuGaza, il governo di Israele approva il piano di pace: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Fermata la guerra» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Come scrive ilmessaggero.it

gaza piano pace netanyahuGaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... Si legge su iltempo.it

