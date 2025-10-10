Gaza e il Nobel per la Pace | la rivincita di Trump

Washington, 10 ottobre 2025 – Il suo punto di vista è questo: se Obama ha vinto il Nobel per la Pace, nonostante la fallimentare campagna militare in Libia, allora può farcela anche lui. Anzi, a suo dire gli è dovuto, “ma troveranno qualche motivo per non darmelo”. Donald Trump, dopo l’accordo di pace nella Striscia di Gaza, è tornato alla carica: vuole quel riconoscimento che da anni sogna. Mai come adesso, Trump si è costruito il personaggio da portatore di pace, l’unico presidente americano che non inizia guerre ed anzi fa finire quelle in corso. I social della Casa Bianca – ma anche il sito ed il profilo “personale” dello stesso Trump – sono tappezzati con la parola “peace” dappertutto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: gaza - nobel

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Emiliano alla Camera per candidare bimbi di Gaza a Nobel per la Pace

La Puglia in prima linea per il Premio Nobel per la Pace ai Bambini di Gaza

Ha ragione Paola Caridi, il #Nobel per la Pace lo meritano i giornalisti uccisi a #Gaza e quelli che ci lavorano. Senza di loro non avremmo saputo. #la7 #ottoemezzo - X Vai su X

Gaza, Netanyahu: «Date a Trump il Nobel per la pace, lo merita» Vai su Facebook

Gaza e il Nobel per la Pace: la rivincita di Trump - Dieci anni fa l’establishment rideva di lui, lo considerava un errore della storia. Lo riporta ilfaroonline.it

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Segnala ilgazzettino.it