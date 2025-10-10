Gaza due ragazzi sventolano bandiere di Palestina e Italia insieme | Grazie per la vostra solidarietà e sostegno - VIDEO

10 ott 2025

In un video virale da Gaza, due ragazzi alzano le bandiere palestinese e italiana: un gesto di gratitudine e speranza dopo l’annuncio della tregua con Israele Un video virale arrivato direttamente da Gaza ha fatto sorridere l'Italia intera. Due ragazzi corrono su monopattini in mezzo alle mac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

