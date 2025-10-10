Gaza due anni dopo | 6 lezioni da imparare per il futuro

Sono trascorsi due anni dall’inizio del conflitto atroce in corso a Gaza. L’odioso attentato compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 ha fatto piombare la popolazione ebraica ancora una volta nel terrore: una disgrazia orribile. Inaccettabile. La risposta di Israele, feroce e prolungata oltre ogni giustificazione, ha volontariamente calpestato per ventiquattro mesi un intero popolo senza che nessuno fermasse il tiranno Netanyahu, favorendo, tra l’altro, la rinascita di un sentire comune profondo a favore della causa palestinese. Ecco alcuni fatti da tenere a mente e altri miti da sfatare sul cortocircuito mediatico, politico e culturale che ha innescato e riacceso una guerra eterna. 🔗 Leggi su Tpi.it

