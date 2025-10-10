Gaza due anni dopo | 6 lezioni da imparare per il futuro
Sono trascorsi due anni dall’inizio del conflitto atroce in corso a Gaza. L’odioso attentato compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 ha fatto piombare la popolazione ebraica ancora una volta nel terrore: una disgrazia orribile. Inaccettabile. La risposta di Israele, feroce e prolungata oltre ogni giustificazione, ha volontariamente calpestato per ventiquattro mesi un intero popolo senza che nessuno fermasse il tiranno Netanyahu, favorendo, tra l’altro, la rinascita di un sentire comune profondo a favore della causa palestinese. Ecco alcuni fatti da tenere a mente e altri miti da sfatare sul cortocircuito mediatico, politico e culturale che ha innescato e riacceso una guerra eterna. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: gaza - anni
Da Gaza a Pisa, muore a 19 anni: “Era completamente deperita”
Nan Goldin, l’indagatrice di esistenze al Pirelli HangarBicocca: “Due anni dentro l’orrore di Gaza”
Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO
È impossibile prevedere quando l’annosa questione palestinese scomparirà dalle mappe della geopolitica. Per portare via le macerie di Gaza servono anni, ricostruire decenni. Se, dove, come e soprattutto quando nascerà uno Stato palestinese, è uno dei gr - facebook.com Vai su Facebook
Due anni di genocidio israeliano a Gaza: i numeri Negli ultimi 24 mesi Israele ha ucciso o ferito oltre il 10% della popolazione di Gaza. @luigispinola - X Vai su X
Gaza, due anni dopo: 6 lezioni da imparare per il futuro - L’odioso attentato compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 ha fatto piombare la popolazione ebraica ancora una volta nel terrore: ... Lo riporta tpi.it
Israele e Gaza, due anni dopo - Due anni dopo gli attacchi del 7 ottobre, Gaza e Israele restano intrappolati nelle conseguenze di una guerra che ha avuto profondi effetti su entrambi. Si legge su ispionline.it