Gaza da Stati Uniti e Germania a Italia e Regno Unito | chi sono i principali esportatori di armi pesanti e costituenti bellici a Israele
Oltre 67.000 vittime civili palestinesi e più di 369 morti accertate per denutrizione e malnutrizione. A distanza di poco più.
Arezzo per Gaza rivendica la bandiera issata sulla torre del Comune: "Siamo stati noi"
Medici e attivisti hanno cercato di dirci cosa succede a Gaza. Non sono stati creduti
Stati Uniti-Israele: l’impasse di Gaza costringe Washington a rivedere la strategia mediorientale
A Gaza carri armati israeliani sono stati visti sparare su un sentiero costiero vicino a Deir al-Balah. I mezzi corazzati hanno sparato un proiettile ciascuno verso un edificio a pochi metri da decine di palestinesi.
Ho appreso che una flottiglia salpata per Gaza è intitolata a Omar al-Mukhtar. E mi chiedo quanti in Italia sappiano chi era. Perchè pure da noi, come in Israele e in tutti gli stati coloniali, certe cose a scuola non si insegnano. Altrimenti che fine farebbero i "nostr
Come si è arrivati all'accordo su Gaza - Con una tattica di negoziato che arriva più dal settore immobiliare che da quello diplomatico, e dopo settimane di manovre di Trump e paesi arabi ...
Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Trump: ho fermato la guerra. LIVE