È entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Il governo di Israele ha approvato l’accordo di pace firmato con Hamas che prevede il ritiro dell’Idf alla “ Linea Gialla ” nelle prossime 24 ore – una demarcazione che lascerebbe comunque le truppe di Tel Aviv dentro il territorio della Striscia – e il rilascio di tutti gli ostaggi vivi entro le successive 72 ore. La maggior parte dei ministri di Benjamin Netanyahu ha votato a favore dell’intesa, compreso il ministro Ofir Sofer del partito Sionismo Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Tutti gli altri esponenti dell’ estrema destra si sono opposti all’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, colpi dell’Idf su Khan Yunis nonostante il cessate il fuoco – La diretta