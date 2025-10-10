gaza 200mila palestinesi tornano nel nord della striscia dopo il cessate il fuoco

La Protezione civile di Gaza ha riferito che circa 200mila persone sono di ritorno nel nord della Striscia di Gaza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco e del ritiro delle truppe dell'Idf. Lo ha dichiarato Mahmoud Bassal, portavoce dell'organizzazione, che fornisce primo soccorso e opera sotto l'autorità di Hamas. Le immagini mostrano una fila ininterrotta di persone dirette verso Gaza City, dove l'esercito israeliano ha avvertito che diverse zone rimangono "estremamente pericolose" per la popolazione civile. Anche a Khan Younis, nel sud, centinaia di palestinesi hanno cercato di rientrare nelle proprie abitazioni, trovando però edifici distrutti e cumuli di macerie dopo il ritiro delle truppe israeliane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

