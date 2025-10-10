gattuso riabbraccia il suo cristante

Uno dei volti della Nazionale che si gioca tutto contro Estonia e Israele è quello di Bryan Cristante (foto): «Sono felice di essere tornato, la Nazionale è sempre un traguardo importante». Ha 30 anni, ma per certi aspetti è come se ne avesse molti di più. Non solo perché ne ha viste tante di cose, ma in bacheca ha pure un titolo europeo con Mancini nel 2021. E ora si ricomincia: «Dobbiamo essere ottimisti perché abbiamo un gruppo forte. E Gattuso è riuscito a trasmetterci un grande attaccamento alla maglia, con la sua grande esperienza in azzurro, ci ha trasferito tanta voglia di Italia. Perché in passato è andata male? Non lo so Tanti episodi, compresa un po' di sfortuna che ogni tanto nel calcio c'è. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

