Domani sera l’Italia affronterà l’Estonia in una sfida decisiva per consolidare il secondo posto in vista del Mondiale. A presentare la gara sono stati l’allenatore Gennaro Gattuso e il difensore dell’Arsenal, Riccardo Calafiori. Di seguito le loro parole. Le parole di Gattuso. Inizia così la conferenza stampa dell’allenatore della Nazionale: «La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili, perché Israele è là e non possiamo fare calcoli. Non è che in automatico facciamo i playoff, dobbiamo giocare e vincere le partite, non scherzare col fuoco. Domani per noi è una partita importante, martedì un’altra partita importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: «Non scherziamo col fuoco». E poi lancia un suo classico: «Dobbiamo annusare il pericolo»