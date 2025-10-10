Gattuso In Estonia ci giochiamo tanto fiero di questa Italia

"Dobbiamo saper annusare il pericolo, non possiamo scherzare con il fuoco", dice il ct azzurro TALLINN (ESTONIA) - "Partite facili non ce ne sono, dobbiamo pensare a domani con la consapevolezza che sarà una partita difficile, non dobbiamo pensare alla gara che abbiamo fatto a Bergamo, ci sarà da sb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gattuso in Estonia ci giochiamo tanto fiero di questa Italia

Gli Azzurri si preparano alle qualificazioni A settembre le gare contro Estonia e Israele Prime prove per il nuovo ct Gattuso. Italia, è già crash test. La missione è il Mondiale

Convocati Italia per le sfide contro Estonia e Israele, prima chiamata per Pio Esposito! Altri 4 nerazzurri nella lista di Gattuso

Nazionale: i convocati di Gattuso per le partite con Estonia e Israele. Le novità. Confermato Kean

gattuso estonia giochiamo tantoEstonia-Italia, Gattuso: “Ci giochiamo tanto, nessun calcolo; annusare il pericolo. Cambiaghi…” - Gennaro Gattuso insieme a Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza in Estonia dove l'Italia giocherà una gara di qualificazioni Mondiali. Come scrive europacalcio.it

gattuso estonia giochiamo tantoEstonia-Italia, Gattuso: “Giochiamo col fuoco dentro”. Domani la partita, a che ora e dove vederla - Italia si gioca domani, sabato 11 ottobre 2025, per il girone di qualificazione del Mondiale 2026. Da msn.com

