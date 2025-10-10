Gattuso a Sky in vista dell’importante sfida dell’Italia | Non bisogna guardare la classifica ci sono ancora 12 punti a disposizione Ecco cosa chiedo alla squadra

Gattuso a Sky in vista dell’importante sfida dell’Italia: tutte le dichiarazioni del CT della Nazionale sul match. Massima concentrazione, nessun calcolo. Alla vigilia della delicata trasferta contro l’Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il commissario tecnico dell’ Italia, Gennaro Gattuso, ha suonato la carica. In conferenza stampa, come riportato da Sky Sport, l’allenatore ha chiesto alla sua squadra di non guardare la classifica e di non sottovalutare l’impegno. PAROLE – «Non bisogna guardare la classifica. Ci sono ancora 12 punti a disposizione, pensiamo alla partita di domani senza pensare alla Norvegia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso a Sky in vista dell’importante sfida dell’Italia: «Non bisogna guardare la classifica, ci sono ancora 12 punti a disposizione. Ecco cosa chiedo alla squadra»

