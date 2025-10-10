Gatteo via al progetto teatrale ’Tana Libera Tutti’
L’associazione culturale Telemaco Odv è pronta a inaugurare la 17ª edizione del progetto teatrale ’ Tana Liberi Tutti ’, domani, alle 15, presso la palestra della scuola elementare De Amicis di Gatteo. Il progetto teatrale nasce nel 2008 dal desiderio di creare un gruppo misto in cui coesistono giovani, anziani, artisti e persone con disabilità, all’interno del quale ognuno può condividere le proprie passioni, conoscenze e abilità. Il progetto è basato sulla convinzione che il teatro abbia un’importante valenza pedagogica ed educativa e rappresenti un’occasione di crescita personale e di acquisizione di competenze sociali quali ascoltare, accogliere l’altro, accettare la diversità, non giudicare, esprimere sé stessi, comunicare, collaborare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
