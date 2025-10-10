Gasperini sull’Inter | Spende molto parco attaccanti di livello

Ilprimatonazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato dell’Inter in una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. FORTUNA – “Se ho avuto culo? Quello non fa male. È una bella dote, devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

gasperini sull8217inter spende molto parco attaccanti di livello

© Ilprimatonazionale.it - Gasperini sull’Inter: “Spende molto, parco attaccanti di livello”

In questa notizia si parla di: gasperini - sull

Roma, Gasperini insiste sull’ala: Echeverri in pole, ma spunta Dorgeles

Krstovic alla Roma? Le ultime sull'attaccante cercato da Gasperini

Lookman, annuncio di Percassi sull’ex obiettivo Juve: lo ha detto prima di Atalanta Como. E sul cambio Gasperini-Juric… Parole importanti!

gasperini sull8217inter spende moltoGasperini: “L’Inter ha speso e ha 4 punte forti. Accuse di doping? Davamo fastidio” - Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de' Il Corriere dello Sport ... Come scrive msn.com

Roma, Gasperini: "Possiamo fare molto bene. Vittoria che dà morale" - Roma, terminato con un successo dei giallorossi grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato il match in conferenza stampa ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Sull8217inter Spende Molto