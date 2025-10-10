Gasperini si schiera dalla parte di Del Piero | Ha ragione in Italia ormai scegliamo solo calciatori fisici In Spagna invece…

Gasperini, tecnico della Roma, si è schierato dalla parte di Alessandro Del Piero: in Italia ormai si predilige la fisicità a discapito del talento. Una diagnosi netta, una critica costruttiva che arriva da una delle menti più influenti del calcio italiano. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, si unisce al coro di chi chiede un cambio di rotta per il movimento calcistico nazionale, sposando in pieno la tesi recentemente espressa dalla leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero. In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l’allenatore ha puntato il dito contro il criterio di selezione dei giovani in Italia: una ricerca esasperata della struttura fisica a discapito della pura tecnica individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

