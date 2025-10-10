Gasperini si schiera dalla parte di Del Piero | Ha ragione in Italia ormai scegliamo solo calciatori fisici In Spagna invece…
Gasperini, tecnico della Roma, si è schierato dalla parte di Alessandro Del Piero: in Italia ormai si predilige la fisicità a discapito del talento. Una diagnosi netta, una critica costruttiva che arriva da una delle menti più influenti del calcio italiano. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, si unisce al coro di chi chiede un cambio di rotta per il movimento calcistico nazionale, sposando in pieno la tesi recentemente espressa dalla leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero. In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l’allenatore ha puntato il dito contro il criterio di selezione dei giovani in Italia: una ricerca esasperata della struttura fisica a discapito della pura tecnica individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gasperini - schiera
Aston Villa-Roma, formazioni ufficiali: Gasperini schiera Dovbyk e Wesley
Lookman Inter, Gasperini si schiera col nigeriano: «Dispiace sia per lui che per l’Atalanta, così si dimenticano i momenti belli. Ho questo auspicio»
Roma, missione Europa. Gasperini schiera i titolari: “Il Lille è pericoloso” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/roma_gasperini_schiera_i_titolari_lille_pericoloso-424885455/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Le formazioni ufficiali di #RomaVerona #Gasperini schiera dal 1’ #Dovbyk! #Soule e #Pellegrini a supporto del centravanti ucraino #Zanetti si affida ancora al tandem #Giovane-#Orban #asroma #asroma1927 #seriea #formazioniufficiali #hellasvero - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini: “A Roma c’è una passione incredibile, più che a Napoli. Friedkin mi hanno conquistato. Non sopporto le turbate" - Gian Piero Gasperini, in un’intervista a Il Corriere dello Sport, parla del suo entusiasmo per la Roma e del legame con la città: “Qui c’è una passion ... Da eurosport.it
Gasperini un fiume in piena: “Dal mercato di gennaio alle accuse di doping, dico tutto” - L'allenatore della Roma Gasperini a cuore aperto sul momento dei giallorossi, il mercato di gennaio e qualche sassolino tolto dalla scarpa ... Riporta calciomercato.it