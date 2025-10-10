Gasperini | Scelto Roma per la passione non siamo da Champions e il primo posto è casuale

Sosta utile a Gasperini anche per concedersi una lunga chiacchierata al Corriere delle Sport. Toccati tantissimi temi, dai problemi del calcio italiano alla sua scalata come allenatore, ma l’argomento giallorosso e ciò che più attira: “ Perché ho scelto Roma? Perché c’è una passione incredibile. Credo che in questo momento qui e Napoli siano i posti più appassionati e appassionanti. Forse nella capitale ancora di più perché Napoli ha vinto. Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, un amore verso la propria squadra così profondo e viscerale. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani, riempitisi nuovamente”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

