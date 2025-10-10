Inter News 24 Gasperini, in vista della sfida tra Roma e Inter, ha parlato dei nerazzurri, sua ex squadra, rivelando dei particolari interessanti sulla rosa di Chivu. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto chiarire alcune delle voci infondate che circolano su di lui e sulle sue squadre, in particolare quelle relative ai giocatori provenienti dalle sue esperienze precedenti, come se ci fosse una sorta di “formula magica” che li rende migliori. Durante una lunga intervista con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, il tecnico ha fermamente smentito queste insinuazioni, dichiarando che chi ha pensato o diffuso tali voci ha mancato di rispetto non solo a lui, ma anche al suo staff e ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gasperini rivela: «L’Inter ha speso molto, creando una squadra forte. Vi spiego il punto di forza dei nerazzurri»