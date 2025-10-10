Gasperini | Il doping? Chi ha pensato questo ha offeso l’Atalanta a Bergamo ero il più esposto di tutti

L’ex allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha parlato sia della sua nuova esperienza alla guida della Roma che dei suoi straordinari nove anni spesi alla guida dell’Atalanta. La sua Atalanta che, secondo Gasperini, ha dato fastidio a molti nel corso del suo ciclo sulla panchina nerazzurra. “L’Atalanta? Credo che una città di centoventimila abitanti desse fastidio là in alto. Bergamo è sicuramente una bella provincia, ma è grande come mezza Garbatella. È come se uno di questi popolosi quartieri di Roma giocasse in Europa contro Real Madrid, Barcellona, City, Psg, inglesi, tedeschi, francesi e tutto sommato in Europa andava ancora bene perché l’apprezzamento era palpabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

