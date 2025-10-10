Gasperini | Ha ragione Del Piero la tecnica è trascurata In Italia i club selezionano solo in base alla struttura fisica

Gasperini, tecnico della Roma, intervistato dal Corriere dello Sport, a firma del direttore Ivan Zazzaroni. Qui parla dei sospetti di doping sulla sua Atalanta.  Un aspetto che Del Piero ha evidenziato è la propensione dei nostri club a trascurare l'identità italiana per andare a riempire le squadre di giocatori fisi ci, alti, forti. «A calcio gioca chi è alto 1,60 e chi due metri. E gli unici che non possono giocare sono i grassi, quelli grassi non giocano, tutti gli altri possono giocare e per questo è uno sport straordinario.

